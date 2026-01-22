Juli Puente anunció su embarazo

La influencer Julieta Puente sorprendió a su comunidad en redes sociales al anunciar que espera su primer hijo junto a su esposo Facundo Miguelena.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la noticia fue compartida durante la noche del miércoles a través de su cuenta de Instagram y rápidamente generó una catarata de mensajes de felicitaciones y muestras de cariño.

La publicación elegida para dar a conocer la novedad fue una imagen en la que la pareja aparece abrazada en la playa, sosteniendo la primera ecografía del bebé. Con un mensaje cargado de emoción, la influencer escribió: “Es oficial: ¡van a ser tías! Hace tres meses y medio que nuestra vida cambió para siempre y la felicidad se duplicó en nuestro corazón”.

La alegría del anuncio se extendió a una serie de historias en las que Puente comenzó a relatar el camino que transitó en silencio durante estos meses: “Tengo tanto por contarles de este proceso que viví guardado, prometo que lo van a saber todo, con detalles como se merecen”.

En otra publicación, la entrenadora y conductora reconoció que todavía le cuesta creer la noticia: “Hoy solo quería gritarles la noticia más feliz de nuestras vidas: ¡vamos a ser papás! Y ustedes tías… qué flash, todavía no lo puedo creer”.

Las redes sociales se convirtieron no solo en el escenario del anuncio, sino también en el espacio donde se multiplicaron las reacciones. Julieta eligió, desde el inicio, incluir a sus seguidoras como parte activa de la noticia. “Tengo algo muy especial para contarles a ustedes, que son mis favoritas en el mundo entero”, expresó.

La cantidad de mensajes la desbordó emocionalmente. "No voy a dormir leyendo tanto amor. Tres meses y medio guardándoles este secreto, no pregunten las veces que lloré de ansiedad por querer contarlo", confesó.

Con el correr de las horas, Puente siguió compartiendo detalles del proceso y agradeció especialmente a quienes supieron respetar el secreto: “A las que se enteraron antes, a las que me vieron haciéndome estudios y no dijeron nada… no saben lo que significa sentir ese amor y ese respeto”.

Además, confirmó que cumplirá uno de los pedidos más repetidos de su comunidad: grabar rutinas especiales para embarazadas, manteniendo así su vínculo con el entrenamiento y el bienestar, ahora atravesados por la maternidad. “Yo siempre soñé con mi nena, que ya tiene nombre hace dos años, pero muchos dicen que tengo cara de nene”, aseguró.