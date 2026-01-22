Liberaron en Venezuela al yerno de Edmundo González Urrutia

Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, fue liberado en Venezuela, según informó su esposa que, además, agradeció “muy especialmente a todas y cada una de las personas” que la apoyaron “humanamente”, en su lucha.

"Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada", señaló Mariana González de Tudares.

En un posteo que publicó en su cuenta de la red social X y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, añadió: "Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho”.

“Agradezco muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente, en la lucha por su libertad y al Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que siempre hicieron seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias", expresó

Tudares también señaló: “A todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos. Toda mi solidaridad y apoyo".

El yerno de González Urrutia había sido detenido el 7 de enero de 2025 cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos liberados.