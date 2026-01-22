Finalizó ayer campus de entrenamiento

Se desarrolló en San Salvador de Jujuy un campus de entrenamiento de gimnasia de trampolín. Por segundo año consecutivo Jujuy fue protagonista en la formacion y perfeccionamiento técnico de alto nivel.

Con presencia de integrantes de los seleccionados nacionales femenino y masculino, de los niveles más altos del país, de categorías Senior y Juniors, con la direccion del entrenador de selección, Abraham Jure, los gimnastas se enfocaron en el aspecto técnico y estratégico, un punto fuerte que demanda mucho trabajo. Martina Quintana (Buenos Aires) y Santiago Verasay (Catamarca) visitaron en varias oportunidades la provincia y eligieron volver en esta oportunidad. Junto a ellas practicó Karim Jure. Otros deportistas que participaron del campus fueron Guadalupe Serantes (Buenos Aires), Juan Cruz Rivera (Catamarca), Tobias Cruz (Jujuy), Nahuel Tobares (Catamarca), Francisco Rivas (Jujuy), Ramiro Plaza (Salta) y el licenciado Rodrigo Alvarez.

Uno de los objetivos fue el fortalecimiento técnico y estratégico en los sistemas de entrenamiento para el alto rendimiento. Los entrenamientos se realizaron en el gimnasio Aizen en doble turno. El último encuentro fue ayer a la mañana para retornar luego hacia sus lugares de residencia.