La comunidad celebró la peregrinación a Calete

La peregrinación a Calete con la Virgen "Chiquita" de la Candelaria, el pasado domingo, fue el inicio de este nuevo tiempo de gracia junto a la Madre de Dios que dedicaran los humahuaqueños hasta el 2 de febrero, que es el día designado para honrarla, aunque los vecinos del pueblo y de la región la veneran todo el año.

Para el padre Manuel Amante (jujeño, quien desde hace un par de meses está cumpliendo su servicio pastoral en la Prelatura de Humahuaca después de estar más de 20 años en Santiago del Estero), fue su primera experiencia. "Nunca había participado en una peregrinación tan especial y linda como la de ese día", recordó.

No solo durante el trayecto (de casi 12 kilómetros, partiendo a las 6 y retornando cuando oscurecía trayendo a la Inmaculada Concepción de María, patrona de esa comunidad), también mientras los peregrinos estuvieron en Calete celebraron con mucha emoción y alegría haber participado en esta muestra de fe y devoción hacia ese pequeño poblado (hasta el 2024 se peregrinaba a Uquía).

Teniendo en cuenta el Año jubilar (el 2026 y que finalizó a principios de este mes) y el lema utilizado por la Prelatura para esta celebración, que es pedirle "a la Virgen María que nos ayude porque nos sentimos listos para misionar, en la celebración eucarística solicité a la comunidad que hicieran eso".

El religioso consideró que si la gente "pierde el horizonte del servicio, tanto en nuestra vida social como religiosa, vamos a navegar sin rumbo. Hay que tomar conciencia de lo que nos enseña el Señor, él no vino para ser servido, sino para servir, y ese es nuestro desafío como misioneros este año, ser buenos servidores".

"Insistí mucho en la bondad, que es otro valor que cada vez se va alejando de los hombres de hoy, y siendo servidores buenos podemos ser testigos de lo que Dios hace en nuestras vidas. San Juan daba testimonios de Jesús ante la comunidad, y nosotros estamos llamados a ser testigos de Cristo como servidores en esta realidad".

Por último, recordó que el domingo "en oración le preguntaba al Señor: ¿qué le digo mañana a la comunidad?, porque me sumé a la peregrinación, y eso es también parte importante de la preparación para vivir este tiempo, ¿qué le puedo ofrecer a Dios a través de la Virgen?".

El próximo viernes se realizará una ceremonia muy particular y convocante, la imagen de la patrona de la Prelatura de Humahuaca, descenderá de su camarín a las 15 rezándose primeramente el Santo Rosario, y luego de su descenso recibirá el saludo de la comunidad. Posteriormente será trasladada al Complejo juvenil donde a las 18.30 se celebrará la eucaristía.