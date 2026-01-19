Jujuy Básquet y una épica victoria ante Comunicaciones

Jujuy Básquet cambió el repertorio a tiempo y venció en un ajustado final a Comunicaciones 68-63. Las acciones en el estadio “Federación” por una nueva fecha de LaLiga Argentina fueron controladas por Sebastián Vasallo y Nicolás D´Anna.

Los parciales fueron, primero el local: 18-27, 16-16, 13-4 y 21-16.

La visita comenzó mejor, manejando las acciones, los tiempos, con Machuca conduciendo y el buen acompañamiento del resto, con un goleo contundente y el trabajo en la zona pintada, tanto en defensa como ataque. Los “cóndores”, otra vez flojos a la hora de defender y erráticos en el arco del frente. Por eso los correntinos se fueron al primer descanso corto arriba 27-18.

En el segundo parcial otra vez “comu” tuvo un buen inicio y en dos minutos de juego tenía un parcial de 7-0. La diferencia se estiró a 18 puntos, Jujuy Básquet luego de cinco minutos cortó la sequía y comenzó la remontada. Con Marini y el aporte de Ibarra y Roca, fue el máximo anotador de la noche con 15, se puso en partido y con el parcial 16 iguales, terminó el primer tiempo 34-43.

El tercer cuarto comenzó con el mejor repertorio de Jujuy Básquet. Ajustó la defensa y comenzó a descontar logrando un parcial de 9-2. De a poco se fue sintiendo cómodo y con un triple de Roca a un minuto del cierre puso las cosas 46-47 que la postre terminó igualando Roveres con un simple.

Ya en el cierre, con el aliento del “jugador número 6”, otra vez los dirigidos por Guillermo Tasso se pusieron 9-0 ventaja que logró sostener ante un Comunicaciones que fallaba en cada intento. Ignacio Barsanti, técnico visitante, pidió tiempo muerto, pero no encontraba los espacios, Pirela intentó un par de penetradas, pero fue bien bloqueado. Los últimos minutos fueron para el infarto, la visita acortó la diferencia, más allá que alternaron muchos errores ambos equipos, pero la tranquilidad llegó cuando las cosas estaban 63-61 a casi un minuto del final, apareció Tarnowyk con dos tiros libres para volver a estirar diferencias y sellar la victoria 68-63.

El próximo miércoles Jujuy Básquet será local ante Fusión Riojana en el estadio “Federación” desde las 21.30.