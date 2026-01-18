Dan Brown indaga la vida después de la muerte

El escritor Dan Brown, autor de novelas de gran venta a nivel mundial, como "El símbolo perdido", "Inferno" y "El código Da Vinci", publicó en setiembre pasado un nuevo texto titulado "El último secreto". Esta obra tiene una diferencia esencial con todas sus anteriores y es el hecho de que, parte de la trama, es resultado de la búsqueda personal de indagación sobre la vida después de la muerte, comenzada hace nueve años tras la muerte de su madre, a causa de una leucemia. Explicó Brown que el acontecimiento lo hizo reflexionar sobre el sentido de la vida; agregando que después de una cantidad de indagaciones llegó a la conclusión de que existe algo que continúa tras el acto de desencarnar por lo cual no hay que considerar el fallecimiento como un salto al vacío, sino como un hecho de transformación que permite la continuidad mas con otros modos y características.

"He pasado ocho años hablando -dijo textualmente Brown- hablando con expertos y he concluido que la conciencia permanece tras la muerte de la persona". Agregó que, originalmente, él era un escéptico; pero que "la Ciencia actual muestra que algo sigue" tras el fallecimiento de un humano. Eso que sería la continuación de la vida transformada en un "algo" nuevo lo definió como "la conciencia". "Entender la conciencia, cómo estamos realmente conectados -explicó este famoso escritor- tendrá un gran influjo en la cultura humana".

Tal introspección por el mundo de la conciencia es lo que desencadenó en esta nueva novela "El último secreto". Ya el título preanuncia que se está ante el máximo misterio de la Humanidad: la consciencia; es decir, aquello que nos otorga identidad e historia, ¿se mantiene activa tras desencarnar? Responder afirmativamente lleva a la admisión de la existencia de lo que puede considerarse "la inmortalidad". A la vez implica coincidir con el filósofo Platón quien hace 2.500 años ya señaló su convencimiento de que el alma (el psiquismo que contiene a la conciencia) encarna en el cuerpo (fardo de carne, en la traducción correcta del griego antiguo) y que la muerte devuelve al alma (lo que Brown está llamando "conciencia") a su estado de real plenitud, libertad y evolución sin las limitaciones que exige el cuerpo físico. Tal vez por esto, el autor señala al referirse a su reciente obra: "Esta es, con diferencia, la novela más meticulosamente trazada y ambiciosa que he escrito hasta ahora"; agregando que la entiende como "un inolvidable viaje de descubrimiento". Por esto en "El último secreto" lo científico se entrama con lo espiritual convirtiendo la lectura en una forma de reflexión intensa y profunda sobre cuáles son los verdaderos alcances -tanto como posibles limitaciones- de eso que hemos denominado "la conciencia humana" y que otorga cierto tipo de comprensión a nuestra existencia terrena.

Pero, después de morir, ¿qué pasa? Es interesante lo que Dan Brown expone puesto que va en línea de unas cuántas hipótesis científicas que se están barajando desde hace poco tiempo, las cuales sostienen que hay una continuidad -a través de la conciencia- después que la persona ha desencarnado. En verdad, ya sobre esto alertaba el sabio suizo Carl Gustav Jung, cuando en 1934 escribía: "Hay que llegar a conocerse así mismo para saber quién es uno, pues lo que viene después de la muerte es algo que nadie espera, es una extensión ilimitada, llena de inaudita indeterminación, y al parecer no es ni un arriba ni un abajo, ni un aquí ni un allá, ni mío ni tuyo, ni bueno ni malo". Dos décadas después agregó Jung -siendo el médico psiquiatra más prestigioso de toda Europa- que lo que él denominó "Sendero de Individuación" (esto es, la capacidad humana para continuar evolucionando) es algo que continuaba aconteciendo aún después de desencarnar. Más claro imposible: para Jung la evolución del psiquismo (y con ello, de lo consciente) continuaba acrecentándose cuando ya se prescindía del organismo físico.

Uno de los notables investigadores del origen y características de la conciencia es el Premio Nobel de Física 2020 Roger Penrose, quien defiende la hipótesis de la "conciencia cuántica" o "mente cuántica". Propone que la conciencia no es sólo un proceso neuronal (como sostienen los llamados neurocientíficos), sino que surge de fenómenos cuánticos dentro de los microtúbulos neuronales, sugiriendo que la energía, más que la materia, es fundamental para explicarla. Su "Teoría de la Conciencia Cuántica (Orch-OR)" desarrollada junto a Stuart Hameroff, postula que el colapso de funciones de onda inducido por la gravedad (microeventos) en los microtúbulos de las neuronas organiza la conciencia.

A más detalle, Penrose señal que la Física clásica es insuficiente para explicar la existencia del psiquismo así como los procesos mentales, proponiendo por ello un enfoque cuántico que podría explicar la conciencia no local o supraconciencia. Tal "conciencia no local" o "supraconciencia" sería de naturaleza inmortal. Precisamente por ello, la supraconciencia es un concepto que hace referencia a una conciencia que no requiere del cuerpo físico para manifestarse continuando su existencia más allá de la muerte. Llegado a este punto, es útil conocer lo que el médico cirujano español, abocado al estudio de las experiencias cercanas a la muerte (ECM), Manuel Sans Segarra, actual presidente del área senior del Colegio de Médicos de Barcelona (España), expresa sobre el tema de si hay vida después de la muerte y en relación a la supraconciencia; término que utiliza con frecuencia tanto en sus libros como en las concurridas conferencias que ofrece.

"Pues claro que hay vida después de la muerte, pero diferente -aclara-. Cuando una persona muere su conciencia se traslada a otra dimensión energética, la supraconciencia. Es la inteligencia primera, es holística, omnipresente, eterna, omnisciente, es decir, lo sabe todo. Es como un campo de energía que permea todo el Universo. La muerte hace que nos desprendamos de nuestro cuerpo, pero la realidad existencial, la supraconciencia, dura eternamente. Esto es lo que demuestran las ECM. La supraconciencia nos sobrevive y nos antecede. Es eterna".

Para mayores datos, traemos aquí lo expuesto por Maria Strømme, investigadora de la Universidad de Upsala (Suecia), quien acaba de publicar un nuevo estudio que aporta una explicación sorprendente y radical al intrigante origen de la consciencia. Según esta científica, la consciencia no emerge del cerebro, sino que se trata de un campo fundamental del Universo.

Su teoría sugiere que la consciencia se originó primero y tras ella surgieron el tiempo, el espacio y la materia. Para mayor enigma, algunos científicos publicaron que la conciencia es un "algo" que se encuentra disperso en el Universo y que cuando llega a un lugar donde existe una especie a través de la cual pueda manifestarse, ingresa en ella y la utiliza. En la Tierra esa especie seríamos los humanos y eso explicaría -siempre según esta hipótesis- el hecho de que tras más de un millón de años viviendo en cuevas y cavernas, repentinamente, hace unos 13.500 años comenzamos toda la evolución que está a la vista.

(*) Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, magister en Psicoanálisis, parapsicólogo, filósofo e historiador. www.antoniolasheras.com