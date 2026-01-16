Chubut ya perdió 22 mil hectáreas por los incendios y advierten que “los bosques nativos están desapareciendo”

Los incendios que se repiten cada verano en la Patagonia están contribuyendo a la desaparición de los bosques nativos característicos de la región. El fuego que lleva consumidas unas 22.000 hectáreas en Chubut es parte de un fenómeno producto de diversas variables, como el avance de nuevas urbanizaciones y los cambios ambientales derivados de la crisis climática, que se traducen en el sur del país, y particularmente en el norte de la región, en mayores temperaturas y menor cantidad de precipitaciones.

La zona incendiada en esa provincia, que incluye al Parque Nacional Los Alerces y a las localidades de Epuyén, El Hoyo, Puerto Patriada y El Turbio, contempla bosques de especies nativas como cipreses, coihues y lengas, mezclados con pinos plantados hace más de 50 años para explotación forestal. Este es uno de los primeros factores que explican el principio del fin para los árboles nativos.

Esta especie invasora no sólo tiene alta capacidad inflamable sino que, además, se potencia su expansión con las altas temperaturas ya que sus frutos, las piñas, necesitan condiciones como las actuales para abrir sus semillas. Incendios como los que se vienen desarrollando hace varias temporadas en la Patagonia dejan cientos de semillas por metro cuadrado listas para germinar y comenzar a crecer, en lo que Javier Grosfeld, técnico superior del Conicet Patagonia Norte, calificó como un “caldo de cultivo para que los próximos incendios sean violentos”.

“Los pinos ganan territorio sobre las especies nativas. En 1999, había 8 mil coihues por hectárea en Puerto Patriada, pero 17 años después, una investigación del Inbioma (Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente del Conicet) detectó 100.000 a 150.000 pinos por hectárea”, graficó a TN el investigador.