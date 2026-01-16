Matías "Pulga" Ruiz destacó la unidad de todo Talleres

Dialogó con este matutino, Matías Ruiz, jugador importante en este Talleres que este domingo va a afrontar la final de ida de la Región Norte del Torneo Regional ante Tucumán Central como visitante.

El hábil jugador que supo jugar en el ascenso chileno comentó las sensaciones que se tienen debido a la gran campaña del equipo dirigido por Víctor Nazareno Godoy: "Es un momento lindo el que me está tocando volver a tTalleres feliz con el cariño de la gente y el momento que estamos atravesando a nivel personal y grupal disfrutando a pleno y obvio un poquito de ansias por lo que viene"

Destacando la magnitud del camiseta que defiende, el deportista comentó: "Talleres es un club que merece estar en otra categoría superior, sin dudas, por el mérito de todos que siempre se refuerza de buena manera con el cariño y apoyo de toda su gente y el trabajo incansable de sus dirigentes en buscar y elegir jugadores".

"La mayor virtud del plantel es que somos todos uno, un grupo muy unido en donde tiramos todo para el mismo lado y tenemos todo el mismo hambre. Queremos el mismo objetivo", el futbolista marcó las claves del enorme momento que vive el cuadro periqueño. No obstante agregó: "Cosas por mejorar hay siempre todo el tiempo siempre hay cosas por pulir así que solo queda seguir trabajando duro que se viene una linda final donde vamos a tener cero margen de error".

Este certamen o lo que va de él fue un aprendizaje continuo para el plantel del "expreso", al respecto el entrevistado sostuvo: "Sí, siempre se aprende de los errores Luján nos dio un cachetazo duro, Monterrico también pero por suerte nos ha hecho madurar para no cometer esos errores y con el transcurso de los partidos hemos aprendido a potenciar nuestras virtudes que están a la vista, porque somos un equipo de buen pie buen juego golpear en los momentos justos eso se debe a la jerarquía que hay en el plantel en conjunto con el trabajo del cuerpo técnico".

Por último, Ruiz confesó cono se imagina el duelo que se viene ante Tucumán Central: "Va hacer un partido durísimo, sabemos que va hacer duro jugar de visitante contra un equipo de buenos jugadores contra su gente pero obvio nosotros somos Talleres y vamos a dejar todo para sacar un resultado positivo y tratar de definir la serie en casa con nuestra gente".

Recordemos que en cuanto a la logística del equipo periqueño para jugar la primera final de la Región Norte en Tucumán. Talleres partirá hacia el "Jardín de la República" mañana al mediodía para quedar concentrado de cara al trascendental duelo que se jugará el domingo en el barrio Villa Alem de la capital tucumana. Recordemos que la serie se definirá posteriormente en el "Plinio Zabala" de Perico que en el día de la revancha promete ser una fiesta.