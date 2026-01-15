Vacunación y quirófano móvil en Guerrero y 30 Hectáreas

Continúan los operativos de vacunación, registro de mascotas y atención a través del quirófano móvil que se vienen desarrollando en distintos barrios de la ciudad, a cargo a Dirección de Zoonosis del municipio capitalino. El cronograma de actividades proseguirá hoy en la zona de Guerrero y mañana en el sector de 192 Viviendas 30 Hectáreas.

En el marco de un amplio cronograma de actividades que viene desarrollando la Dirección de Zoonosis, para hoy, jueves 15, el quirófano móvil se trasladará al puesto de salud de Guerrero, donde la atención comenzará a partir de las 14.

Finalmente, mañana el quirófano móvil estará desde las 14 en calle 519 N° 1337, en el sector de 192 Viviendas 30 Hectáreas.

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, recomendó a los vecinos llevar a sus mascotas con correa y, en el caso de los perros, con bozal si presentan conductas agresivas o son de gran porte, para garantizar la seguridad del personal y del resto de los animales presentes. También es importante que los animales estén en ayuno (sólidos y líquidos) de al menos 8 horas para realizar las cirugías de forma segura.

Cabe recordar que la campaña de vacunación es gratuita y obligatoria, y debe repetirse de manera anual, con el objetivo promover la salud animal y fortalecer el cuidado comunitario.