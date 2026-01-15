24°
Quebrada

Humahuaquenos se prepara para honrar a la Candelaria

El 18 se peregrinará a Calete con la imagen y el 23 descenderá de su camarín para recibir el saludo de la feligresía.

Jueves, 15 de enero de 2026 00:00
RELIGIOSIDAD | SAMILANTES ANTECEDEN A LA PATRONA DE LA PRELATURA DE HUMAHUACA.

La peregrinación a Calete, el próximo 18 con la imagen de la Virgen peregrina de la Candelaria comenzará el programa litúrgico de honras a la patrona de la Prelatura de Humahuaca. La celebración religiosa es la más convocante en febrero en esa zona de la Quebrada.

A las 6 desde la Iglesia Catedral partirán los peregrinos hacia a comunidad de Calete (distante a unos 18 kilómetros aproximadamente), donde al mediodía el padre Manuel Amante oficiará la santa misa. A las 15 después de un almuerzo comunitario retornarán al pueblo.

El 23 será la salutación a la santísima Virgen, al mediodía se rezará el ángelus, a las 15 iniciará el rezo del Santo Rosario, posteriormente la sagrada imagen descenderá desde su camarín y recibirá el saludo de los fieles.

Seguidamente la patrona será trasladada al Complejo juvenil donde a las 18.30 se celebrará a eucaristía, y a las 20.30 comenzará la Novena de los jóvenes.

Al día siguiente iniciarán las celebraciones de acuerdo a los horarios diarios que se detallan: a las 7, 9 y 18.30 se rezará la Novena; a las 16 será la Novena de los niños y desde las 20.30 la Novena de los jóvenes. A las 7.30, 9.30 y 19 se oficiará la Santa misa; y al mediodía se rezará el Ángeles.

El 24 a las 10 habrá bautismos; el 25 a las 9.30 se renovarán las promesas matrimoniales; el 27 a las 16 en la Novena de los niños participará el Hospital "General Manuel Belgrano"; y el 30 en la misa de las 7.30 las intenciones serán por las comunidades de Casillas, La cueva, Pueblo Viejo, Iturbe, Chaupi Rodeo, Miyuyoc y Peña Blanca; y a las 19 finalizará la Novena de los jóvenes.

El 31 a las 10 se realizarán bautismos; a las 16 la Novena de los niños visitará la capilla del barrio Santa Rosa; y desde las 20 en el Complejo juvenil la Serenata a Nuestra Señora de la Candelaria.

El 1 de febrero en todas las misas se desarrollará la celebración de la luz y la bendición de las candelas; en la misa de la mañana se pedirá por la Prelatura de Humahuaca; al mediodía, se rezará el ángelus y el salve cantada en honor a la Candelaria, y se presentarán los niños bautizados este año a la patrona.

Desde las 18.30 se rezará la última jornada de la Novena y se oficiará la Santa misa con la celebración de la luz; a las 20.30 también habrá misa y celebración de la luz, a su término se realizará el Baile del torito alrededor de la plaza "Sargento Gómez" y en la explanada del monumento a la Independencia el espectáculo de luz y sonido.

La jornada central del 2 a las 4.30 repicarán las campanas; a las 5, 6.30 y 7.30 se oficiarán misas; a las 9 se realizará el acto protocolar y media hora después iniciará la Solemne eucaristía en la explanada del monumento a la Independencia.

En la tarde desde las 15 será la procesión por las calles de la Ciudad Histórica con la patrona y las imágenes visitantes. El recorrido será desde el Complejo juvenil por calles Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, avenida Belgrano, calles Tierra del Fuego y Buenos Aires hasta el atrio de la iglesia.

Finalizada la procesión, a las 17 en el atrio del templo se oficiará la última misa y a su término habrá un pasaje y salutación a la patrona por parte de los sikureros, instituciones gauchas y demás sectores de la comunidad.

 

