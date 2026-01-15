Gimnasia obtuvo un par de triunfos ayer ante Talleres

Gimnasia y Esgrima tuvo su estreno futbolístico ante la reserva del Club Talleres de Córdoba, disputando dos partidos de índole amistoso que tuvieron como ganador al "lobo", en el marco de su pretemporada de cara al arranque de la actividad oficial.

Los encuentros tuvieron lugar ayer en hora de la mañana, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo "Amadeo Nuccetelli", ubicado en la ciudad capital cordobesa.

En el primer partido, los dirigidos por Hernán Pellerano ganaron por 2 a 1, con un tanto en contra del arquero rival que se complicó al intentar neutralizar un disparo de Abel Argañaraz, mientras que el segundo fue marcado por Cristian Menéndez. El descuento de la "T" llegó finalizando el cotejo.

Posteriormente, se disputó otro partido con equipo alternativo, del cual salió resultó ganador Gimnasia por 1 a 0, con gol conquistado por Mauro Cachi tras capitalizar un centro de Martín Lazarte.

En este contexto, Pellerano declaró haber visto "cómodos" a sus dirigidos, afirmando que "deben tener la misma continuidad del año pasado, porque son muy inteligentes y se adaptan a cualquier idea de juego".

A su turno, el volante Francisco Molina destacó que el plantel "está bien" e hizo una "buena jornada de práctica", para luego adelantar que "seguiremos trabajando, pensando en la primera fecha del torneo".

Los equipos del "lobo" que disputaron los encuentros amistosos, son los que se detallan a continuación:

Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi; Maximiliano Casa, Francisco Maidana, Hugo Soria y Francisco Molina; Abel Argañaraz y Cristian Menéndez.

Matías Ramos Mingo; Diego López, Gonzalo Villarreal, Juan Pablo Córdoba y Martín Lazarte; Axel Pinto, Claudio Pombo, Federico Paradela y David Gallardo; Mauro Cachi y Octavio Andrés Bianchi.

Dejando atrás el duelo de cortesía frente a los juveniles de la "T" y mirando a lo que viene, Gimnasia se medirá este sábado con Racing de Córdoba en otro duelo de cortesía.

Justamente, la "academia" fue noticia nacional ayer luego de su mediática contratación de Ricardo Centurión, luego de su paso por el fútbol boliviano.