Desde el jueves aumentarán las tarifas para los taxis

La Dirección de Fiscalización de Transporte de la comuna capitalina informó a la población en general y a los usuarios de los taxis de radio llamada y taxis compartidos que, a partir del próximo jueves, entrará en vigencia el nuevo cuadro tarifario, con el incremento previsto oportunamente conforme a la Ordenanza 7952/2003.

Por otra parte, la Dirección comunicó a los señores permisionarios que el control de ticketeras y cambio de cuadros tarifarios se realizará a partir de la misma fecha, en el lugar habitual. Será de lunes a viernes, indicándose que la atención administrativa será en los horarios de 7.30 a 13 y de 14 a 18, en tanto que el control de ticketeras se hará de 8 a 12 y de 14 a 18, con la modalidad habitual.

En ese sentido, se advirtió en el comunicado de la dependencia municipal que en caso de no realizar el debido control, los permisionarios se harán pasibles de las sanciones que le pudieran corresponder.

En cuanto a las tarifas de los taxis de radiollamada serán: la diurna (5 A 22), bajada de bandera 940 pesos, ficha cada 100 metros 94 pesos; nocturna (22 a 5), feriados provinciales, feriados nacionales y domingos, la bajada de bandera tendrá un valor de 1.160 pesos y ficha cada 100 metros 116 pesos.

En tanto que el taxi compartido tendrá una tarifa diurna de 1.200 pesos, una nocturna y para feriados provinciales, nacionales y domingos de 1.500 pesos.

Cabe señalar que para el cálculo del incremento se tuvieron en cuenta las variaciones del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y del valor de los combustibles (en estaciones de servicio de YPF en la jurisdicción municipal), de los cuales salió un promedio del 32 por ciento. La fórmula para determinar este coeficiente fue decidida por el Departamento Ejecutivo y el Legislativo municipal.

Las actuales tarifas, que rigen desde el 1 de diciembre del 2024, son las siguientes: taxis de radiollamada, diurna, bajada de bandera 810 pesos, ficha cada 100 metros 81 pesos; tarifa nocturna, feriados y domingos, bajada de bandera 1.000 pesos, ficha cada 100 metros 100 pesos. El taxi compartido, diurna 1.000 pesos, nocturna, feriados y domingos 1.250 pesos.

El incremento que se otorgará a partir del 15 de este mes, teniendo en cuenta las tarifas actual y la que regirá desde la citada fecha (diurna de taxis compartidos), será del 20%.

Tercera edad

La Municipalidad de Palpalá invitó a las personas de la tercera edad a participar de la colonia de vacaciones, que se llevará a cabo entre hoy y el próximo viernes en el Balneario Municipal, de 9 a 12. Esta iniciativa busca promover el bienestar físico y social a través de una amplia gama de actividades que incluyen Aqua Gym, Taichi, Zumba, Tango, talleres de jardinería y artesanía básica, además de servicios de psicopedagogía y peluquería. Los interesados en sumarse a esta propuesta deberán presentarse con una fotocopia del DNI y el Apto Médico 2026.