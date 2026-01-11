Bianchi, feliz por vestir de la camiseta de Gimnasia

Bajo la premisa de potenciar el funcionamiento y la contundencia ofensiva, Gimnasia y Esgrima de Jujuy oficializó la contratación del delantero Octavio Bianchi, quien ya estampó su firma y se convirtió formalmente en refuerzo del equipo conducido por Hernán Pellerano.

Diagnosticada la necesidad de sumar peso en el área y una cuota de gol para encarar un año de alta exigencia, la contribución de Bianchi será clave para maximizar las oportunidades de éxito del conjunto albiceleste, que este año tiene la mira puesta en dos frentes simultáneos: la Primera Nacional y la Copa Argentina 2026.

En su presentación, el delantero declaró estar "muy feliz de vestir esta camiseta" y se mostró "agradecido", porque "el club hizo un esfuerzo grande y confió en mí".

"Apenas llegué a la provincia me puse a disposición del cuerpo técnico, así que ahora voy a trabajar para tener un buen año", expresó y manifestó sus ganas de "demostrar todo lo que puedo entregar dentro de la cancha".

Finalizando, Bianchi destacó que "Gimnasia dio pelea en los últimos años y es un club ordenado", factores que impulsaron sus deseos de vestir la albiceleste.

En tanto, anoche el plantel profesional, cuerpo técnico y staff de colaboradores partieron con destino a la ciudad cordobesa de Río Segundo, donde tendrá lugar una nueva fase de la pretemporada, buscando la puesta a punto ideal y el rodaje necesario antes del inicio de la competencia oficial.

Trayectoria

Bianchi (30 años) viene de jugar en Orense de la Primera División de Ecuador. En la última temporada (últimos 6 meses) disputó 21 partidos y anotó un gol. Delantero con amplia experiencia en el ascenso y también en el exterior.

También Sarmiento de Ayacucho, Ferro de Olavarría, Belgrano de Coronel Vidal, Unión de Maipú, Ever Ready de Dolores, Ciudad Bolivar, Sansinena, All Boys, Rosario Central, O'Higgins de Chile, All Boys y Orense de Ecuador.

Ahora tendrá la difícil tarea de reemplazar a Alejandro Quintana, centrodelantero que fue el goleador del "lobo" la temporada pasada y por cuestiones personales decidió regresar a Buenos Aires, fichando en Atlanta.

Bianchi será el referente de área en este nuevo proceso y el "Polaco" Menéndez será la opción de Pellerano. Si la idea es jugar con un "9" y un punta por afuera, el elegido sería Abel Argañaraz.

Igual, en los amistosos ante la reserva de Talleres de Córdoba y Racing de Nueva Italia se tendrá un panorama concreto sobre la idea del flamante entrenador de cara al nuevo proceso que se inicia ahora.

Instituto va por De La Fuente

DE LA FUENTE | EL LATERAL DE HURACÁN ESTÁ CERCA DE SUMARSE A INSTITUTO DE CÓRDOBA.

Instituto continúa con paso firme en la conformación de su plantel para la temporada 2026 de la Primera División del fútbol argentino. Tras sumar rápidamente siete refuerzos para iniciar la pretemporada bajo las órdenes de Daniel Oldrá, la dirigencia albirroja ahora apunta a cerrar una pieza clave: el lateral derecho.

En ese contexto, el nombre que aparece con fuerza es el de Hernán De la Fuente, futbolista de 29 años que viene de quedar libre de Huracán de Parque Patricios. Las negociaciones están avanzadas y, de no mediar inconvenientes en los detalles finales, el jugador viajaría la próxima semana a Córdoba para incorporarse al plantel. Hasta el momento, "la gloria" incorporó al arquero Lautaro Maldonado (exMidland), el zaguero Jonathan Galván (exCentral Córdoba), los laterales izquierdos Diego Sosa (exTigre) e Iván Erquiaga, el volante Franco Moyano (exPuebla de México), el mediocampista central Gustavo Abregú (exSan Martín de Tucumán) y el delantero Franco Jara (exBelgrano).

Además, el club sigue en la búsqueda de un delantero de área que llegue para competir por el puesto con Jara.

Instituto disputará dos amistosos Central Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto.

Atlético de Rafaela se arma

AGUSTÍN SOLVEYRA

El defensor Agustín Solveyra (25 años) fue confirmado como nuevo jugador de Atlético de Rafaela para disputar la Primera Nacional.

El futbolista que se suma al plantel dirigido por Iván Juárez llega proveniente de Sarmiento de La Banda, con antecedentes en Estudiantes de Río Cuarto, Círculo Deportivo Otamendi, General Paz Juniors de Córdoba y Villa Dálmine.

Cabe mencionar que Solveyra le convirtió un gol a Atlético de Rafaela el año pasado, en el triunfo por 1 a 0 del elenco de La Banda ante la "crema" del encuentro que se disputó el 7 de julio en el cierre de la primera fase del Federal A.

Es la sexta incorporación (tercer defensor), tras el arribo de el lateral derecho Leonardo Ezequiel Flores (28 años), proveniente de Atlanta; el defensor central uruguayo Nicolás Ramos (26 años), exUnión Magdalena de Colombia; el extremo derecho Nahuel Cainelli (31 años), llegado desde San Martín de Tucumán; el extremo izquierdo Javier Agustín Obando (25 años), procedente de Banfield; y el delantero Matías Pardo (30 años), quien tendrá su segundo ciclo en la institución tras arribar desde Patronato de Paraná.

Después de haber logrado el ascenso del Federal A, el equipo "crema" es consciente que no puede volver a equivocarse en la Primera Nacional e intentará aprender de los errores que lo llevaron a perder la categoría a fines del 2024.

Hoy la ilusión está en marcha y todos confían en que de la mano de Iván Juárez se podrá ser protagonista del certamen de ascenso.