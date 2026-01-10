19°
TEMAS

ABOGADO DENUNCIADO
Verano 2026
Legislatura
QUIRÓFANO MÓVIIL
tucuman
Fútbol Femenino
Buenos Aires
Parque Lineal Xibi-Xibi
AUTORIDADES 2026
salud
ABOGADO DENUNCIADO
Verano 2026
Legislatura
QUIRÓFANO MÓVIIL
tucuman
Fútbol Femenino
Buenos Aires
Parque Lineal Xibi-Xibi
AUTORIDADES 2026
salud

QUIRÓFANO MÓVIIL

Acciones de Zoonosis para la próxima semana

Habrá castración, vacunación y registro de mascotas en varios barrios.

Sabado, 10 de enero de 2026 00:00
IMAGEN ILUSTRATIVA.

La Dirección de Zoonosis de la comuna capitalina dio a conocer el cronograma de actividades que se desarrollará durante la próxima semana, con operativos de vacunación, registro de mascotas y atención a través del quirófano móvil en diferentes sectores de la ciudad.

Las acciones comenzarán el lunes 12, con jornadas de vacunación y registro en el sector de avenida Forestal y Olimpia Barrionuevo, en Alto Comedero. Las atenciones se realizarán en dos turnos: por la mañana, de 9 a 12, y por la tarde de 15 a 18.

El martes 13/1, el quirófano móvil estará presente desde las 14 en calle La Gaceta 324, en el barrio Los Molinos. Además, ese mismo día se llevará a cabo una jornada de vacunación y registro de 14 a 17 en calle La Gaceta, en la cancha de básquet del sector 1 de Los Molinos.

El miércoles 14/1 las actividades continuarán en el barrio Bicentenario, específicamente en la intersección de El Aguilar y Barrancas. Allí se brindará vacunación y registro en dos turnos: por la mañana, de 9 a 12, y por la tarde, de 15 a 18.

Para el jueves 15, el quirófano móvil se trasladará al puesto de salud de Guerrero, donde la atención comenzará a partir de las 14.

Finalmente, el viernes 16, el quirófano móvil estará operativo desde las 14 en calle 519 N° 1337, en el sector de 192 Viviendas - 30 Hectáreas.

Desde Zoonosis recordaron a los vecinos la importancia de la vacunación y el control responsable de las mascotas, invitándolos a participar de estas jornadas que buscan promover la salud animal y el cuidado comunitario.

Faro del Saber

El Faro de Saber de la comuna capitalina se convierte en un punto de encuentro para jóvenes y niños este verano, ofreciendo talleres de videojuegos, robótica, diseño gráfico y alfabetización digital. Con la participación de Ariel Ramos, la iniciativa "Global Game Jam Next" busca formar a las nuevas generaciones en un entorno tecnológico dinámico y colaborativo.

Fernando Baca, director de Gobernanza Digital, comentó que "tenemos actividades para adultos mayores, jóvenes y niños en la colonia". Entre las propuestas, se encuentra un enfoque especial en videojuegos, liderado por Ariel Ramos, un referente latinoamericano en el área.

Los talleres incluyen robótica, diseño gráfico y el uso de Canva para crear publicidades. "Estamos esperando a todos los que quieren iniciarse en la tecnología", agregó Baca. Además se ofrecerá alfabetización digital.

 

Temas de la nota

