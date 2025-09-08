¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

8 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Purmamarca

Jerarquizan labor de los municipales en Purmamarca

También fortalece el municipio para un desempeño correcto.

Lunes, 08 de septiembre de 2025 02:41
Entrega | Humberto López junto a un empleado municipal.

Personal que se desempeña en las áreas de Maestranza y Tránsito de la Municipalidad de Purmamarca, recibió de manos del intendente Humberto López, indumentaria de trabajo que le dará seguridad y con la cual desempeñar en condiciones óptimas su función diaria.

Acompañado de miembros de su Gabinete y del edil Macelo Aramayo, distribuyó camisas, pantalones de gabardina y calzados de seguridad para el personal de Maestranza; mientras que quienes se desempeñan en Tránsito recibieron uniformes y botines de seguridad.

Con esta obligación que cumple en tiempo y forma desde que se hizo cargo del municipio, López jerarquiza la labor de los empleados municipales otorgándole la indumentaria adecuada y los elementos de trabajo.

Durante el sencillo acto de entrega el Ejecutivo municipal apuntó que cumplir con el personal a la vez cumple con los vecinos en asegurarles la prestación de un buen servicio, cuidando que los trabajadores se desempeñen cómodamente y dispongan lo necesario para desempeñar sus tareas.

 

