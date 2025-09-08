¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

BOXEO

Se pone en marcha el Regional NOA

Hoy a las 18.30 conferencia de prensa en la comuna capitalina.

Lunes, 08 de septiembre de 2025 00:40
JUJUY | RECIBE EL REGIONAL DE BOXEO AMATEUR DESDE HOY.

Desde hoy comienza a vivirse el Regional NOA de boxeo amateur. Al mediodía se realizará la recepción de las delegaciones para proceder a las acreditaciones correspondientes y mañana comienzan las peleas en las instalaciones de Club Villa San Martín.

Desde hoy comienza a vivirse el Regional NOA de boxeo amateur. Al mediodía se realizará la recepción de las delegaciones para proceder a las acreditaciones correspondientes y mañana comienzan las peleas en las instalaciones de Club Villa San Martín.

Organizado por Club de Boxeo, Brenda Carabajal, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y Fabián Aramayo, Normalizador de la Federación Argentina de Boxeo.

“A las 18.30 en el Salón de Intendentes se realizará la conferencia de prensa presentación, mañana a las 8.30 se hace el pesaje y después sorteo en escuela municipal de Brenda Carabajal para luego, por la tarde desde las 19, comenzar con las primeras peleas”, detalló Aramayo. El normalizador FAB dijo que “tenemos entre boxeadores y técnicos más de 60 deportistas que van a representar a Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y nuestra provincia”.

Los campeones de cada una de las categorías van a sacar boleto para el Campeonato Argentino amateur que se realizará en Puerto Deseado, provincia de Neuquén, del 13 al 18 de octubre”, anunció. Por último, “Chunay” Aramayo invitó a los jujeños, amantes del deporte de los puños, a acompañar la jornada, ya que habrá un buen nivel de boxeadores atendiendo que llegan a Jujuy los mejores exponentes de cada una de las provincias en las distintas categorías “la entrada es libre y gratuita”, finalizó el dirigente ante El Tribuno de Jujuy.

