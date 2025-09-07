¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

MOTOCICLISMO

Trasyunga de enduro

La 9º edición a cargo de la comuna local y el equipo del Club de Enduro y Rescate tendrá 220 máquinas.

Domingo, 07 de septiembre de 2025 00:00
AYER | CORRIERON LOS INFANTILES CON UN NUEVO CIRCUITO ACOMPAÑADOS POR LOS PADRES.

San Pedro de Jujuy vive la fiesta del enduro. Hoy desde las 9 se corre la novena edición del Trasyunga en el predio "Tierra Brava" organizado por la Municipalidad local junto al Club de Enduro y Rescate con alrededor de 220 motos.

San Pedro de Jujuy vive la fiesta del enduro. Hoy desde las 9 se corre la novena edición del Trasyunga en el predio "Tierra Brava" organizado por la Municipalidad local junto al Club de Enduro y Rescate con alrededor de 220 motos.

"Muy felices, vivimos un sábado diferente con las categorías infantiles, con un remozado circuito, ya que les armamos a los más chicos algunas sendas para que no solamente corran en el sector del prime sino también comiencen a entrar al campo", contó Gabriel Rocha.

El titular del Departamento de Deportes Extremos ponderó el gran trabajo "de todo el equipo del Club de Enduro y Rescate, de las distintas áreas operativas del municipio, del Intendente Julio bravo que desde el primer momento decidió apoyar esta propuesta deportiva que moviliza mucha gente", subrayó.

Hoy a las 9 se habilita el parque cerrado hasta las 9.30 para luego dar paso a la reunión de pilotos. A las 10 está programada la largada de la primera categoría, cada 15 minutos van a ir saliendo el resto para cerrar a partir de las 15 la jornada y posteriormente proceder a la entrega de premios de las principales posiciones.

"Vamos a contar con Defensa Civil, Tránsito, Policía de la provincia, Same, todos los integrantes del Club de Enduro y Rescate de San Pedro, un trabajo articulado para que se pueda vivir una gran fiesta", remarcó Gabriel Rocha agregando que "desde hace un par de días que están corredores de las diversas provincias".

El directivo recordó que "no se trata de una edición más, ya que lo recaudado entre inscripciones y entradas y todo, será donado a la familia de Víctor Hugo Brils que vienen trabajando en Buenos Aires en la recuperación de su hijo Tiziano que recordemos, lamentablemente tuvo un accidente y los costos para su recuperación son elevados, es un granito de arena de la familia del enduro para esta familia amiga".

En cuanto al circuito recordó que "está todo marcado, bien delimitado, son 80 kilómetros de pura senda, yungas y en el cual las parejas o los equipos de tres, tendrán que ir sorteando para llegar todos juntos tal como marca el reglamento del Trasyunga de enduro", finalizó Gabriel Rocha.

 

