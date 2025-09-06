Se consolida el ritmo de molienda en los ingenios del NOA

Con avances del 73% en Tucumán y del 61% en Salta y Jujuy, la campaña 2025 supera los 17 millones de toneladas de caña molida en todo el país.

Tucumán

El Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) informa los datos productivos aportados por los ingenios: a 149 días desde el inicio de la zafra, se han molido 12.760.860 toneladas de caña bruta. Este volumen representa un incremento del 4% respecto al registrado en el mismo período del año pasado.

La zafra 2025 alcanza un avance del 73% respecto a lo estimado en el último informe de disponibilidad de materia prima, elaborado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).

Producción de azúcar

En cuanto a la producción de azúcar, se produjeron 899.611 toneladas de azúcar físico. En este valor se incluyen la suma de los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios.

- azúcar blanco común tipo A (564.780 toneladas)

- azúcar crudo (209.445 toneladas)

- azúcar orgánico (16.645 toneladas)

-azúcar refinado (108.741 toneladas).

Producción de alcohol

La campaña de alcohol, con 10 destilerías produciendo, alcanza los 133 días y a la fecha produjeron 203.311.000 litros de alcohol, lo que representa un incremento del 6% a la misma fecha del 2024.

Del total de alcohol hidratado producido, se deshidrataron 109.906.000 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 54% del alcohol hidratado producido.

Salta y Jujuy

Los ingenios de dichas provincias llevan 113 días de molienda, durante los cuales según lo informado al IPAAT, molieron un total de 4.572.042 toneladas de caña bruta.

Con un avance de la zafra 2025 de un 61% con respecto a las estimaciones de materia prima disponible informadas por entidades que representan a los ingenios de dichas provincias.

En cuanto la producción de azúcar físico, se produjeron un total de 297.412 toneladas de azúcar. De las que se incluyen la suma de los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios:

- azúcar blanco (54.552 toneladas)

- azúcar crudo (78.903 toneladas)

- azúcar orgánico (73.241 toneladas)

- azúcar refinado (90.716 toneladas)

Con respecto a la campaña de alcohol, las 5 destilerías están en actividad y han producido 121.360.000 litros de alcohol hidratado.

De este total de alcohol hidratado producido se deshidrataron hasta el momento 92.445.000 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 76% del alcohol hidratado producido.

Total de la Zafra Argentina

El volumen total de la zafra en Argentina lleva 17.348.362 toneladas de caña molida bruta, con un total de 1.200.086 toneladas de azúcar físico y 324.671.275 litros de alcohol hidratado total.

Mesa interinstitucional sobre la gestión ambiental - Certificación Local g.a.p.

La Mesa de Gestión Ambiental Tucumán (MGA), integrada por productores, industrias, instituciones público-privadas —entre ellas el IPAAT—, impulsa desde hace más de una década las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para evitar el uso del fuego en la cosecha y manejo de residuos de la caña de azúcar.

Desde 2014, se implementa la certificación Local g.a.p. “Caña de Azúcar sin Uso del Fuego”, basada en estándares internacionales de sustentabilidad. En 2024 se certificaron más de 59.000 hectáreas, y en lo que va de 2025 ya se alcanzan casi 60.000 hectáreas, consolidando a la caña como la agroindustria con mayor superficie certificada en la provincia.

La MGA llama a la ciudadanía a colaborar en la prevención de focos de fuego , evitando prácticas como la quema de basura, el uso de fósforos o colillas en zonas rurales, y el encendido de pastizales o rastrojos.