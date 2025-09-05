¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Turismo

Dirección y plan de turismo y gastronomía en Hotelga 2025

En tres jornadas se mostró todo lo que Jujuy ofrece para los visitantes que quieran descubrir el destino.

Viernes, 05 de septiembre de 2025 00:00
PRESENCIA | SADIR, POSADAS Y ALEJANDRO NIEVA DE LA BODEGA HUICHAIRA VINEYARD.

Jujuy desplegó su potencial turístico en Hotelga 2025, el encuentro de negocios para quienes gestionan establecimientos hoteleros y gastronómicos, y en el stand que compartió junto a otras provincias del Norte Grande, entre el 27 y 29 de agosto pasado en Caba.

Funcionarios del Ministerio de Cultura y Turismo e invitados presentaron los vectores estratégicos para impulsar la identidad cultural con un enfoque en el turismo y el arte culinario local.

La comitiva local fue encabezada por el gobernador Carlos Sadir y el ministro Federico Posadas, y la integraron el secretario de Turismo, Diego Valdecantos; la directora de Turismo, Sofía Van Balen Blanken; y la directora del Ente de Promoción Turística, Melina Ainstein.

En ella se presentaron los proyectos Certificación de saberes culinarios y Circuitos gastronómicos Sabores con identidad; a la vez se realizó el Torneo Federal de Chefs con presencia jujeña.

DESTACADO | JOSÉ FRÍAS CHEF DE PERICO DURANTE SU CLASE MAGISTRAL.

TRADICIÓN | FLORENCIA RODRÍGUEZ Y NONATA CHOQUE ENSEÑAN A ELABORAR TAMALES.

AUTORIDADES | DIEGO VALDECANTOS, SOFÍA VAN BALEN BLANKEN Y PEDRO CHÁVEZ.

TRADICIÓN | FLORENCIA RODRÍGUEZ Y NONATA CHOQUE ENSEÑAN A ELABORAR TAMALES.

