En Paraguay

La penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 trae un duelo cargado de historia, necesidad y expectativa: hoy desde las 20.30, Paraguay recibirá a Ecuador en el estadio "Defensores del Chaco" de Asunción, en un encuentro que puede marcar un antes y un después para la "albirroja".

La penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 trae un duelo cargado de historia, necesidad y expectativa: hoy desde las 20.30, Paraguay recibirá a Ecuador en el estadio "Defensores del Chaco" de Asunción, en un encuentro que puede marcar un antes y un después para la "albirroja".

El partido será transmitido en vivo para la Argentina a través de TyC Sports.