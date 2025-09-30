Ultimo día de septiembre con probabilidad de lluvias

Llegamos al último día del mes de septiembre y para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en la capital jujeña será una jornada con cielo mayormente nublado por la mañana y se esperan tormentas dispersas para la tarde de hoy con probabilidades que llegan al 70% y se espera una máxima de 25 grados.

Lo mismo ocurre en la zona de los pericos en donde la máxima podría llegar a los 26 grados también con probabilidades de tormentas aisladas.

En Humahuaca se anticipa tormentas aisladas con temperatura máxima de 22 grados.

Mientras que en la ciudad fronteriza de La Quiaca se espera cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 21 grados.