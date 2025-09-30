El Ministerio de Salud de Jujuy avanza con la implementación de la Historia Clínica Electrónica en la provincia, sumando esta semana a los hospitales "General Belgrano" de Humahuaca y "Salvador Mazza" de Tilcara, con la correspondiente capacitación a los equipos de estadísticas, facturación y profesionales de la salud.

La HCE permite disponibilidad de los datos clínicos de cada paciente para los profesionales actuantes, es decir, acceso a la información unificada desde cualquier establecimiento sanitario que cuente con conectividad, lo que facilita la toma de decisiones médicas.

Al concurrir a los establecimientos públicos, los usuarios deben presentar DNI, carnet de obra social y facilitar un e-mail y número de celular para recibir recordatorios.

En el caso del hospital de Tilcara, la HCE inició también con acceso al portal de imágenes médicas denominado Superpacs, de estudios de diagnóstico por imágenes.