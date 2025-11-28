Apple supera a Samsung y es el mayor vendedor de smartphones en el mundo por primera vez en 14 años

Por primera vez en 14 años, Apple se erige como el mayor vendedor de smartphones a nivel mundial y supera a su principal competidor en el negocio móvil, Samsung. El dominio de la compañía estadounidense durante 2025 fue señalado por la consultora Counterpoint Research, que en un informe estimó que los envíos globales aumentarán este año más del 3% y que la venta de los iPhone crecerá un 10% en comparación con las cifras del año pasado.

Apple supera a Samsung en el negocio de los smartphones



El análisis de Counterpoint reveló, en concreto, que los envíos de teléfonos inteligentes tendrán un crecimiento interanual del 3,3% y que el impulso es, en buena medida, gracias al buen desempeño de la serie iPhone 17 en mercados clave. Cuando se conozcan las estadísticas finales, Apple superará a Samsung por primera vez desde el 2011.

Junto a la serie 17 que fue presentada en septiembre, Apple anunció el iPhone Air, un smartphone que se destaca por su delgadez. Si bien fue anunciado con bombos y platillos, el desempeño comercial no fue el esperado. En ese sentido, circularon informes mencionando que el decepcionante ritmo de ventas del dispositivo provocó la cancelación la producción de una segunda versión, que supuestamente Apple tenía prevista para el 2026.