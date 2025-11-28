Ian Lucas y Evangelina Anderson: del "no estamos saliendo" a los apasionados besos

Evangelina Anderson e Ian Lucas parecen haber decidido que, si había que alimentar el misterio, mejor hacerlo con estilo. Y así fue: un video grabado en un boliche los muestra "compartiendo una charla muy de cerca", seguida de un beso apasionado que ya circula por las redes. La escena, captada por un usuario que estaba en el lugar, confirmó lo que se venía rumoreando desde hace semanas: que entre la modelo y el youtuber podría haber algo más que buena onda de compañeros. El flechazo habría empezado a tomar forma durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), donde ambos participan.

Pero mientras los seguidores del programa analizaban cada mirada, cada chiste interno y cada bailecito en los tiempos muertos, Anderson y Lucas se aferraban al guion oficial: nada que ver, solo amistad, mucho cariño y cero romance. Sin embargo, las imágenes del boliche cambiaron el tono del debate. O al menos lo volvió mucho más entretenido. En el video difundido por El Impacto, algunos usuarios intentaron negar lo evidente: "solo hablaron muy pegados", insistían. Pero el inicio del clip es poco amable con las teorías alternativas. Ahí están Evangelina e Ian, juntos, sonrientes, y finalmente besándose sin demasiado esfuerzo por pasar desapercibidos.

La escena reactivó el interés por los rumores que ya habían recorrido todos los programas de espectáculos. Luis Ventura, por ejemplo, había mostrado sus antenas puestas de antemano: "Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis...", recordó en A la tarde (América), al dar por hecho el romance. A pesar del material comprometedor, Ian Lucas sostiene su versión. "Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Cuando esté saliendo con alguien te lo voy a contar", afirmó en una entrevista con Kennys Palacios, tratando de mantener la compostura.

Pero el diseñador no se lo dejó tan fácil. Detectó una reacción extraña, un gesto mínimo, un teléfono mal acomodado en el bolsillo. Y lanzó la sentencia: "Listo. Me estás mintiendo." Lucas respondió con una risa nerviosa que, lejos de apagar el fuego, sumó más leña al incendio digital. El rumor no nació en un boliche, sino en Instagram. Allí los fans empezaron a notar coincidencias: una baranda de terraza idéntica, el mismo sillón blanco, horarios sospechosamente sincronizados. Como si fuese una versión afectiva de CSI pero con filtros, las redes reconstruyeron una serie de "pruebas" que los ubicarían en el mismo departamento.

Aunque Cora Debarbieri intentó poner paños fríos diciendo que no ve a Evangelina con alguien "tan chico" -ella tiene 42, él 26- y que quizás la conexión viene porque "los hijos de Evangelina lo admiran", la hipótesis no terminó de convencer a nadie. Más cuando aparecieron los videos compartidos en TikTok: desafíos, bailecitos y complicidad a prueba de ojos incrédulos. En uno de los clips más comentados, los dos aparecen haciendo el famoso "3, 2, 1... lo bate, lo bate, lo bate". "Con mi compa", le agregó Lucas. La publicación explotó: más de 50.000 reproducciones en minutos y hasta un comentario de Sofía Gonet con un sugerente "Potros" y emojis de fuego.