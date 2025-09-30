Brigadistas controlaron el incendio forestal en Cerro Azul

Luego de cinco días de intenso trabajo, brigadistas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, junto con bomberos de la Policía de la Provincia y pobladores de la zona, lograron controlar el incendio forestal en el Cerro Azul, a más de 3.700msnm.

La citada cartera recibió el 24 del actual el aviso de un incendio forestal que se divisaba en cercanías del Parque Provincial Potrero de Yala. Se realizó un sobrevuelo para hacer una evaluación de la situación y organizar el trabajo de los equipos de brigadistas de la provincia.

El incendio se generó durante el extravío de una persona que realizaba actividades deportivas, afectando más de 200 hectáreas de pastizal, además de poner en riesgo la biodiversidad del Área Protegida Provincial, contigua a la zona incendiada.

Finalmente, luego del trabajo de 17 brigadistas, 3 bomberos, pobladores y baqueanos, acompañados por el helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el incendio forestal está "controlado", lo que significa que se logró detener su avance conteniéndolo dentro de los límites establecidos, y evitando que se propague a nuevas áreas.

Aunque el fuego aún puede estar activo en algunas partes, ya no supone una amenaza de expansión y se está trabajando para su completa extinción.

La citada cartera informó que es obligatorio anunciar las actividades deportivas que se van a realizar en el Parque Provincial Potrero de Yala y demás Áreas Protegidas, a fin de prevenir prácticas inadecuadas que puedan poner en riesgo la biodiversidad, el patrimonio natural y la seguridad de las personas. En ese sentido, se puntualiza sobre las actividades de trekking o deportes similares. Y en caso de ver humo o fuego en zonas de vegetación, comunicarse de inmediato al (0388) 4271971 o al 911.