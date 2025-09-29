La victoria se baila: los "pasitos" de los chicos del Secundario N°50 “Santuario de Tres Pozos”

El Secundario N°50 “Santuario de Tres Pozos” escribió un nuevo capítulo de gloria en la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) 2025. Después de cinco años sin pisar la avenida, los estudiantes regresaron para reclamar lo que por tradición les pertenece, el primer puesto.

En cada aparición, ya sea durante los desfiles o en la entrega de premios, los chicos desplegaron sus “pasitos” con una alegría contagiosa que se robó el corazón del público y del jurado. Esta rutina, que se convirtió en su sello distintivo, era más que un simple baile; era la expresión pura de un reencuentro triunfal. Lo que consolidó su victoria fue la combinación perfecta entre una artesanía impecable y un espíritu que evidenciaba miles de horas de trabajo, así como un profundo respeto por las tradiciones locales.

La celebración no terminó en Ciudad Cultural. La noticia del triunfo precedió su regreso a la puna jujeña, transformándolo en una verdadera gira del campeones. Fue en las calles de su hogar, entre el abrazo de su comunidad, donde el baile encontró su significado más profundo. Allí, bajo la atenta mirada de familias y amigos, quedó claro que el verdadero trofeo no era solo una presea, sino el derecho a bailar su victoria y a compartir con orgullo cada "pasito", coreando su felicidad bajo el aliento de una comunidad que los abrazó con orgullo.