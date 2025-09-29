"Pucareñito soy" homenaje a los alumnos de la Pucarita

"Pucareñito soy" se titula una de las obras musicales compuestas por la profesora Verónica Saldaño, pianista jujeña.

Recientemente se ejecutó con el acompañamiento de sus alumnos de la Escuela Nº 255 Pucarita, en el cierre del primer encuentro del Ciclo de Conciertos para Piano, que lleva adelante la Escuela Superior de Música en la sala Mallagray del Teatro Mitre.

La autora explicó que la obra hace alusión a alguien del Pucará, "que significa 'fortaleza', con el objetivo de resistir y superar obstáculos y adversidades con coraje, paciencia y perseverancia. Es la misión que les dejo a los estudiantes de mis 26 años de trayectoria en esta hermosa Institución que me llenó de conocimientos, lindos y difíciles en su momento", expresó.

"Este carnavalito es una composición de mi autoría dedicada en este mes a todos mis estudiantes, egresados y docentes de la Escuela N°255 Pucarita", comentó.

"Su melodía nace por sentimientos profundos llenos de recuerdos desde mis 19 años de edad en que ingrese como docente inexperta y con el tiempo fortalecida como maestra, persona, compañera y sobre todo como la segunda mamá de mis niños", comenta un poco a modo de despedida, por su traspaso a otra institución.

"Aunque los caminos hoy nos separen porque asistiré a otra, siento que mi corazón será siempre 'Pucareñito'", asegura Verónica Saldaño.

Y concluyó: "Cada vez que cantemos esta canción estará la fortaleza que necesitamos para cumplir nuestros sueños y proyectos".