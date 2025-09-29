La militancia con Pedro Pascuttini el 26 de octubre

Junto a Verónica Valente y Adrián Mendieta, candidatos a diputados nacionales titulares por la Lista 501, reconoció que el resultado es esencial para el proyecto político del espacio y subrayó primordialmente la importancia de la unidad del peronismo jujeño para lograr el objetivo de cara al 2027.

Convencidos que son la mejor alternativa para el 26 de octubre esta semana, como la pasada, intensificarán sus recorridos en el interior, llevando las propuestas electorales que son acompañadas por los peronistas y pobladores. El triunfo del Fpja en la provincia sólo está garantizado con militancia y el convencimiento que únicamente el peronismo puede poner un límite a Milei.

Pascuttini en cada salida y acto que encabeza en esta ciudad y en el interior logra el respaldo de los votantes peronistas movilizados por la dirigencia, como quedó demostrado en Libertador General San Martín, El Carmen, Susques, Abra Pampa y en otros municipios por donde estuvo.

Por su lado Rubén Rivarola (conductor de Jujuy Avanza) y Carlos Haquim (líder de Primero Jujuy) pusieron en movimiento la maquinaria con sus referentes en cada distrito en la provincia, colmando de militancia y electores los actos públicos, y demostrando la garantía electoral que construye para las legislativas.

Superado el fin de semana, hoy los candidatos sostendrán reuniones con el equipo de campaña y con los referentes del frente, Carlos Haquim, Agustín Perassi, Martín Palmieri y Rubén Rivarola, para hacer una evaluación del trabajo realizado hasta aquí. Analizarán el mensaje y ajustarán detalles donde sea necesario para asegurar el resultado.

Mañana los candidatos a diputados nacionales estarán en San Antonio; el miércoles sostendrán una reunión con la dirigencia gremial; el jueves el peronismo colmará Puesto Viejo y el viernes, Pascuttini, Valente y Mendieta hablarán a la militancia peronista y al electorado de Monterrico.

"Estamos convencidos que ganaremos en octubre", aseguró Pascuttini durante una visita a los barrios capitalinos, donde dialogó cara a cara con los vecinos sobre sus problemáticas, necesidades, preocupaciones y otras cuestiones que afectan su cotidianeidad. A la vez, les solicitó su apoyo en octubre para, desde la Cámara baja, impedir al presidente Milei aplicar las políticas de ajuste que perjudican a los argentinos.

El candidato afirmó que el peronismo en Jujuy siempre estuvo presente y lo seguirá estando, a pesar de las conductas equivocadas de quienes hoy ocupan una banca en el Congreso. "Nosotros estamos para corregir ese error y representar verdaderamente a los peronistas. Hay mucho por hacer, como recuperar la representatividad de los jujeños y así lo vamos a demostrar el 26 de octubre", anticipó.

Pascuttini, Valente y Mendieta representan la estrategia y la unidad lograda entre varios sectores y expresiones del peronismo en el Frente Primero Jujuy Avanza. "No es solo un discurso", afirmó el primero. "En esta debíamos estar todos juntos, pudimos acordar un esquema donde estamos contenidos y aplicar una estrategia para ganar las elecciones", agregó.

Hasta aquí, el peronismo demostró ser una máquina política y electoral convencida de lograr una banca.