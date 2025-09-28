61 operativos de ablación de órganos este año en Jujuy

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que recientemente se realizaron en el hospital "San Roque" de esta capital y en el hospital "Oscar Orías" de Libertador, dos nuevos operativos de ablación, el último de ellos con carácter multiorgánico. De este modo, un total de 61 procedimientos se efectuaron en la provincia desde el inicio de 2025.

La cartera sanitaria destacó que la sensibilización sobre la importancia de la donación de órganos es fundamental para fortalecer el trabajo continuo que permite alternativas de recuperación a personas de Jujuy y de diferentes puntos del país, que transitan situaciones críticas de salud y requieren un trasplante.

La donación de órganos y tejidos constituye un acto solidario y una práctica que el sistema federal de salud desarrolla en cumplimiento de rigurosos estándares de seguridad y calidad.

Por mayor información se puede concurrir a la sede del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Cucaijuy) en Güemes 1360 de esta capital, de lunes a viernes de 8 a 14, o comunicarse al 4221228.

Operativo sanitario

Mañana, de 8 a 14, el Ministerio de Salud realizará un nuevo operativo sanitario "Puerta a puerta, de corazón a corazón", en las 18 Hectáreas del distrito Alto Comedero, con epicentro en la Escuela 461 (calle Juan Ruiz S/Nº).

Se brindará los siguientes servicios: atención ginecológica, turnos protegidos para mamografía, test de PSA (próstata), test de VIH y Sífilis, zoonosis, adolescencia, podología, médico clínico, psicología, nutrición, pediatría, odontología, educación para la salud y rastrillajes.

Mes del Corazón

Con motivo de llevarse adelante el Mes del Corazón, el Ministerio de Salud recordó a la población que los hábitos saludables son fundamentales para el cuidado de ese importante órgano, teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte en todo el mundo mientras que, de acuerdo al informe de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (Deis) de 2020, causan 1 de cada 3 muertes en el país.

El Día Mundial del Corazón que se conmemora cada 29 de septiembre.