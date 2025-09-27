°
27 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en jujuy

Sábado con alerta amarilla por viento

Se espera una temperatura máxima de 28 grados con cielo parcialmente nublado.

Sabado, 27 de septiembre de 2025 08:49

Comenzó el fin de semana y al parecer estará agradable ya que para hoy se espera una temperatura máxima de 28 grados con cielo parcialmente nublado en San Salvador de Jujuy al alrededores.

Aunque rige una alerta amarilla por vientos para toda la zona de los valles y el ramal jujeño.

Es para las zonas de  El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara en donde el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

En Humahuaca se espera cielo parcialmente nublado con 24 grados de temperatura máxima y sin probabilidades de precipitaciones.

Mientras que en La Quiaca amaneció con 5 grados y para hoy se anticipa probabilidades del 40% de tormentas aisladas con una temperatura máxima de 19 grados.

 

