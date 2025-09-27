Entrega de módulos alimentarios en el Ramal

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que desde este lunes se llevará a cabo la entrega directa de módulos alimentarios del Programa "Comer en Casa", a familias de las localidades de San Francisco, Santa Ana, Valle Colorado, Libertador General San Martín, Caimancito y Fraile Pintado.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Plasonup), autoridades municipales y Unidades de Gestión locales, se concretará las entregas, el lunes en San Francisco, en dependencias de la Comisión Municipal, de 7 a 13 y de 14 a 18.

El martes 30, en Santa Ana en instalaciones de la Comisión Municipal, de calle Central s/n, de 8 a 13; en Valle Colorado, en la Comisión Municipal, de calle Belgrano s/n, de 8 a 12.

Ese día y el miércoles 1/10 en Libertador General San Martín, en el Centro Integrador Comunitario, de calle Tiraxi s/n del barrio La Loma, el martes de 8 a 17 y el miércoles de 8 a 15, y en Caimancito, en el Comedor Comunitario Infantil (CCI), ubicado en calle Buenos Aires s/n del barrio Belén, de 8 a 12.

En tanto que el miércoles y jueves, se entregará en Fraile Pintado, en el Comedor Nora Mealla, de avenida 24 de Mayo s/n., de 9 a 17. En tanto que en Chalicán se realizará el miércoles en el Salón de Usos Múltiples (SUM), de 9 a 17.

La cartera social recordó a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).