Viernes con máxima de 30 grados

Llegamos al viernes, día que muchos esperan para poder descansar. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que será un día con cielo parcialmente nublado con máxima de 30 grados y 10% de probabilidades de precipitaciones.

Para la noche de hoy en la que se elegirá a la Representante Nacional de los Estudiantes se espera cielo mayormente nublado.

En la zona de los Pericos la temperatura máxima podría alcanzar los 31 grados.

En San Pedro, la máxima llegaría los 32 grados con cielo parcialmente nublado.

En Humahuaca hay probabilidades del 40% de tormentas aisladas por la tarde y noche de hoy.

En La Quiaca también hay probabilidades de precipitaciones que llegan también al 40% y la temperatura máxima podría llegar a los 20 grados.