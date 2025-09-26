°
26 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Valle Grande
Escuela de Frontera Nº 7
Saber y hacer
pobreza en jujuy
Onda Estudiantil 2025
El tiempo en Jujuy
PALPALÁ
mascotas
el día lunes 29 permaneceremos cerrados
Unju
Valle Grande
Escuela de Frontera Nº 7
Saber y hacer
pobreza en jujuy
Onda Estudiantil 2025
El tiempo en Jujuy
PALPALÁ
mascotas
el día lunes 29 permaneceremos cerrados
Unju

DÓLAR OFICIAL

$1355.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1410.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en jujuy

Viernes con máxima de 30 grados

Será un día con cielo parcialmente nublado.

Viernes, 26 de septiembre de 2025 08:13

Llegamos al viernes, día que muchos esperan para poder descansar. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que será un día con cielo parcialmente nublado con máxima de 30 grados y 10% de probabilidades de precipitaciones.

Para la noche de hoy en la que se elegirá a la Representante Nacional de los Estudiantes se espera cielo mayormente nublado.

En la zona de los Pericos la temperatura máxima podría alcanzar los 31 grados.

En San Pedro, la máxima llegaría  los 32 grados con cielo parcialmente nublado.

En Humahuaca hay probabilidades del 40% de tormentas aisladas por la tarde y noche de hoy.

En La Quiaca también hay probabilidades de precipitaciones que llegan también al 40% y la temperatura máxima podría llegar a los 20 grados.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD