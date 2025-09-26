Sofía Alanis Masino es la nueva flamante representante nacional 2025

En el estadio "23 de Agosto" se proclamó a Sofía Alanis Masino embajadora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la flamante representante nacional 2025.
Fue elegida primera representante a Marina García de Tucumán.
Mientras que la segunda representante Maria Victoria Zamar de Jujuy.
También se proclamo a la primera Dama de Honor Martina Rodriguez representante de Tierra del Fuego y la segunda Dama de Honor Fiona Delgado representante de la Provincia de Jujuy.
Los atributos fueron colocados por los miembros de la comisión estudiantil.