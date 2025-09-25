EEUU negocia un swap con el país por US$20 mil millones

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció ayer que negocia un swap de US$20 mil millones con la Argentina y que compraría bonos de la deuda en caso de que la situación lo exija. Asimismo, señaló que está en condiciones de ofrecer un crédito stand by al país a través del fondo de estabilización cambiaria.

El swap es un recurso mediante el cual ambos países intercambian monedas, similar al que actualmente está vigente entre la Argentina y China, que es rechazado por Washington.

"El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de US$20.000 millones con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva", señaló el funcionario.

La modalidad de swap y compra de bonos lleva a que ambas acciones no tengan que pasar por el Congreso Nacional, en cambio si debiera hacerlo un crédito stand by.

"El Tesoro está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan", anunció Bessent.

Añadió que "también estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo".

Bessent dijo que "Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas".

El funcionario aclaró dijo que "Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos".

"También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo", agregó el secretario del Tesoro.

Bessent afirmó que "la Administración Trump mantiene un firme apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente Trump ha otorgado al presidente Milei un respaldo excepcional a un funcionario extranjero, demostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina".

"Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas", enfatizó.

Bessent recordó que ayer junto a Donald Trump conversó "extensamente con el presidente Javier Milei y su equipo directivo en Nueva York" y "como ha declarado el presidente Trump, estamos listos para hacer lo necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino".

"Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización", reiteró.