Niños de la Puna visitaron la capital jujeña y se suman a la FNE

A través de un proyecto educativo, los estudiantes de la escuela 128 de Rinconadillas, junto a su directivo visitaron la Casa de Gobierno, el Cabildo, la Legislatura y el Museo Juan Galo Lavalle. A la noche, están invitados para disfrutar del desfile de carrozas en Ciudad Cultural.

La directora, Silvia Ramos, recién jubilada comentó emocionada del tan ansiado viaje a la capital jujeña.

“Es un sueño estar con los chicos en la ciudad y disfrutar de cada momento y de cada lugar”, expresó y siguió “muchos chicos lo hacen por primera vez”.

En otro orden, comentó que la idea del viaje surgió debido a que los chicos no conocían los monumentos históricos y, además, que puedan disfrutar de las carrozas en vivo. “Esa vivencia es única para estos niños”, agregó.

“Este viaje es un sueño para los chicos y también una promesa pendiente que tenía con los padres”, manifestó.

Por otra parte, agradeció a la dirección de Gestión de la gobernación por el acompañamiento y añadió “Gracias por la atención y por ayudarnos con estos hermosos niños de la Puna”, cerró.