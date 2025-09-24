Mitad de semana con temperaturas primaverales

Los habitantes de la capital jujeña experimentarán una jornada de clima agradable y estable este miércoles 24 de septiembre, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico indica una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 11°C, lo que representa una amplitud térmica característica de la región.

La información detallada por franjas horarias del organismo oficial describe un día sin probabilidad de precipitaciones en ningún momento. La humedad rondará el 63% de promedio, con vientos leves que no superarán los 11 km/h, condiciones ideales para desarrollar actividades al aire libre.

La mañana se presentará con un cielo despejado. Los vientos serán suaves, del noroeste y norte, con una intensidad de 7 a 8 km/h. La humedad comenzará en 63% y descenderá al 52% hacia la media mañana.

Durante la tarde, momento en que se alcanzará la temperatura máxima, se prevén vientos ligeramente más intensos del sureste, con una velocidad máxima de 11 km/h. El cielo permanecerá sin lluvias.

Para la noche, el SMN pronostica vientos leves del noroeste de aproximadamente 9 km/h, manteniéndose el tiempo estable y despejado, con un marcado descenso de la temperatura.

En resumen, el pronóstico anticipa un día predominantemente soleado y tranquilo para San Salvador de Jujuy, con una variación térmica que recomienda vestimenta adecuada para ambas situaciones.