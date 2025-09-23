Congreso de la Juventud: más de 100 estudiantes debaten sobre tecnología, bullying y turismo

Con la energía característica de la 74° Fiesta Nacional de los Estudiantes, dio inicio esta mañana la edición número 41 del Congreso Nacional de la Juventud. El encuentro, que reúne a más de un centenar de estudiantes de diferentes puntos del país, se desarrolla en el Centro de Innovación Tecnológica del barrio Alto Padilla bajo el lema “Tu idea conecta, tu pasión me inspira”.

A diferencia de años anteriores, donde los temas eran asignados, en esta oportunidad los jóvenes tienen la libertad de llevar al debate las problemáticas que más les inquietan. Entre las principales áreas de interés elegidas para este año se encuentran la tecnología, el turismo, el bullying, la cultura y las adicciones. Para esta edición, el evento cuenta con una importante delegación de la provincia de Chubut, otra de Tucumán y representantes de diversas localidades jujeñas.

Noelia Garzón, Coordinadora del área del Congreso de la Juventud, destacó la constante actualización del evento. “Antes los chicos presentaban sus proyectos en afiches, ahora utilizan aplicaciones, herramientas de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, así que todo el tiempo nos vamos renovando”, explicó. Además, remarcó el cambio hacia la libre elección de temáticas: “Antes se planteaban distintas temáticas y ellos tenían que trabajar sobre eso. En los últimos años son libres porque hay temas que generan mayor inquietud y dudas en los jóvenes”.

La organización divide a los participantes en equipos liderados por integrantes de la Comisión Estudiantil. Las jornadas, que comenzaron a las 8:30 horas, se extenderán hasta las 17:30, promoviendo un intenso intercambio de ideas.

Actividades paralelas: Desfile de Carrozas

Mientras el Congreso de la Juventud ocupa la jornada matutina, la Fiesta Nacional de los Estudiantes continúa por la noche. A partir de las 20 horas, en la Ciudad Cultural, se realizará el esperado desfile de carrozas correspondiente al Grupo A, dando continuidad a una de las tradiciones más emblemáticas de la fiesta estudiantil.