Continúa la búsqueda de un hombre de 80 años en Palpalá

Una intensa movilización se vive en la ciudad de Palpalá desde el pasado domingo, cuando se reportó la desaparición de Cornelio Delfín Guanca, un hombre de 80 años, oriundo del barrio Las Tipas. La preocupación de su familia y las fuerzas de seguridad crece con el paso de las horas, lo que motivó el despliegue de un masivo operativo de búsqueda.

Según informó la comisario Nadia Mamaní, de la Unidad Regional Nº 8, la denuncia se realizó el mismo domingo alrededor de las 20 horas. "A partir de ese momento se inició el operativo de rastrillaje y búsqueda con personal de distintas unidades operativas", detalló la oficial. El dispositivo incluye efectivos de la División de Búsqueda de Personas, bomberos, caballería, motorizados y un equipo de canes, sumando alrededor de 25 efectivos que trabajan en coordinación con la fiscalía zonal.

El relato de la familia

Enrique Condorí, hermano de Cornelio, relató a los medios los momentos previos a la desaparición. "Cuando lo buscamos para compartir el almuerzo familiar, como todos los días, fui a ver su pieza y estaba todo acomodado, pero él no estaba. No fue a la capilla y nos preocupamos de inmediato". Condorí destacó la rápida actuación de la Policía: "Estamos teniendo una muy buena respuesta. Desde el primer momento en que se hizo la denuncia, se hicieron cargo del tema".

La familia pudo establecer que, al momento de su ausencia, Cornelio vestía una campera azul, una camisa beige tipo grafa, pantalón vaquero azul y una gorra marrón claro.

Posibles pistas

Aunque los rastrillajes se concentran en la zona de Las Tipas y áreas aledañas, la familia maneja una pista que aún no ha sido confirmada. "Según pudimos verificar, supuestamente se lo había visto por las 47 Hectáreas, desde donde lo habrían llevado hasta el Comodín de Alto Comedero, pero todavía no estamos seguros de esto", explicó Condorí.

Mientras tanto, la comunidad y las fuerzas de seguridad continúan con la esperanza de encontrarlo con vida y en buen estado de salud. Quienes tengan información sobre el paradero de Cornelio Delfín Guanca pueden comunicarse de inmediato a cualquier comisaría o al 911.