Favorecen los números en el "lobo"

Primero y principal porque en caso de combinarse varios resultados de los tres equipos que lo superan en la tabla hasta podría quedarse con la Zona B, obviamente ganando los dos partidos que le restan como requisito fundamental.

Pero, para ser realista, los "lobos" deben focalizarse en el Reducido. Si bien el único que "amenaza" a los ocho mejores ubicados en la tabla es Chacarita Juniors, en el caso de Gimnasia sólo perdiendo los dos encuentros finales -uno de ellos precisamente ante el "funebrero" en Jujuy- podría quedarse afuera de los playoffs.

Entonces será imporante para los muchachos, que ayer mismo reanudaron los entrenamientos con autocrítica incluida, salir de perdedor el fin de semana ante San Telmo, sumando de a uno o de a tres. Y luego en casa volver a sonreír ante "chaca".

La clasificación al Reducido está casi asegurada. Ahora es clave terminar entre los cuatro primeros para tener la ventaja deportiva en la primera fase, cuando se juega a un solo partido y el mejor posicionado es el local, y en las etapas posteriores. Gimnasia viene de tres cachetazos, pero el grupo y sus hinchas confían a muerte que se podrá revertir la historia.