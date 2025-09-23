°
23 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Jenefes
Onda estudiantil
Economía
Legislatura de Jujuy
PALPALÁ
Nicki Nicole
Calidad de Vida
operativos sanitarios
Jenefes
Onda estudiantil
Economía
Legislatura de Jujuy
PALPALÁ
Nicki Nicole
Calidad de Vida
operativos sanitarios

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1410.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tendencias

Luz Tito dona la casa que ganó en Gran Hermano para crear un refugio para mujeres en Jujuy

La exfinalista del reality convirtió su premio en un acto de solidaridad concreto, destinando la vivienda a la creación de un centro de ayuda para víctimas de violencia de género en su provincia.

Martes, 23 de septiembre de 2025 16:15

En un gesto que trasciende el ámbito del entretenimiento, Luz Tito, finalista de la última edición de Gran Hermano, hizo oficial su decisión de donar la casa que ganó en el concurso para la creación de un centro de contención y ayuda para mujeres que sufren violencia de género en la provincia de Jujuy. 

La joven, quien desde su participación manifestó un claro interés por ayudar a los demás, materializó su compromiso al anunciar que la vivienda será destinada a funcionar como un refugio. El espacio buscará ofrecer un lugar seguro y apoyo a aquellas mujeres que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.

Al explicar su motivación, Tito expresó con emotividad: "yo entré a la casa de Gran Hermano para ayudar a la gente. Me gustaría hacer un refugio para las mujeres, para todas aquellas que sufren violencia y no saben a dónde ir. Que tengan un lugar acá. Y yo, que fui finalista y gané la casa, quiero hacer para ellas un refugio. Así que feliz" concluyó. 

Esta iniciativa solidaria no solo representa una ayuda concreta para un sector de la población que requiere urgente atención, sino que también redefine el significado de un premio televisivo, orientándolo hacia la construcción de un legado perdurable. 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD