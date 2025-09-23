Como sigue la salud de Thiago Medina, el ex Gran Hermano

La salud de Thiago Medina conmueve al país; este martes, Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, informó en sus historias de Instagram que el exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) permanece con “pronóstico reservado” y precisó que cursa un cuadro de “injuria pulmonar”, que le requiere el suministro de antibióticos. A través de las redes sociales, la familia del joven de 22 años no deja de pedir por una cadena de oración para que pueda atravesar este difícil momento.

Thiago permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras sufrir un accidente en moto. Tal como lo hizo en oportunidades anteriores, su expareja y madre de sus hijas, Leia y Aimé, difundió el nuevo parte sobre su evolución a través de sus redes sociales para que los seguidores del influencer puedan estar al tanto de su situación de manera fiable.

“Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él”, escribió Daniela para precisar el estado de salud de su ex. De esta manera, se aclaró que el joven sigue con los pulmones comprometidos debido al accidente en moto que sufrió hace una más de una semana.