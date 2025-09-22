Comienzo de semana con 21 grados de máxima

Comienza una nueva semana y a comparación de los últimos días en donde las temperaturas superaron los 20 grados, hoy amaneció con 14 grados, fresco y cielo totalmente nublado.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa probabilidades del lloviznas del 40% durante la mañana de hoy en San Salvador de Jujuy y por la tarde y noche cielo mayormente nublado con máxima de 21 grados. Quienes vayan esta noche a la elección de la representante provincial en Ciudad Cultural deberán abrigarse.

En la zona de Perico, Monterrico y El Carmen se espera para hoy cielo mayormente nublado con máxima de 22 grados al igual que en San Pedro.

En Humahuaca se esperan lloviznas durante la mañana y cielo parcialmente nublado durante la tarde y noche de hoy con temperatura máxima de 18 grados. Mientras que en la ciudad fronteriza de La Quiaca se espera una temperatura máxima de 19 grados con cielo nublado y sin probabilidades de lluvias.