Presentaron libro sobre el barrio San Martín

El Concejo Deliberante capitalino realizó la presentación en formato digital del libro del barrio San Martín, en el marco del programa "Los barrios, sus historias y su gente", una iniciativa destinada a rescatar y difundir la memoria viva de las comunidades de la ciudad.

El Concejo Deliberante capitalino realizó la presentación en formato digital del libro del barrio San Martín, en el marco del programa "Los barrios, sus historias y su gente", una iniciativa destinada a rescatar y difundir la memoria viva de las comunidades de la ciudad.

Durante el lanzamiento, el presidente del deliberativo, Lisandro Aguiar, expresó: "Es un programa que viene a dar continuidad a trabajos que ya se realizaron en el Ejecutivo Municipal. Creo que es importantísimo recordar la historia de cada uno de los barrios, particularmente de aquellos que son emblemáticos, y hoy nos toca acompañar a los vecinos de Villa San Martín, un sector con una historia muy viva, construida con el esfuerzo de su propia gente".

En ese sentido, Aguiar destacó que ya se cuenta con la edición digital del libro del barrio Santa Rosa y que el proyecto prevé avanzar con más sectores de la ciudad, sumando a los ejemplares previamente editados por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, de Cuyaya, Mariano Moreno y otros barrios tradicionales.

El concejal puso en valor el carácter participativo de la propuesta, "con el equipo del Concejo Deliberante venimos a cada barrio, entrevistamos a sus protagonistas, a quienes han construido la identidad de su comunidad, y lo plasmamos en un libro que queda disponible para todos".

El material puede consultarse en la web oficial del Concejo Deliberante (www.cdjujuy.gov.ar), permitiendo que vecinos y vecinas accedan de manera libre y gratuita a la historia de su barrio.

Barrio Alberdi

Por otra parte Aguiar, junto al intendente Raúl Jorge, acompañó a los vecinos de Alberdi en el 68º aniversario de ese barrio, que contó con un gran desfile cívico-militar y gaucho, para luego continuar con el brindis y homenaje al creador de la Constitución nacional. El edil destacó la construcción en el sector de una cancha de césped sintético, aunque reconoció que queda pendiente la remodelación del Canal Alvarado.