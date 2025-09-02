Perico conmemora el Día nacional de la Industria

La ciudad de Perico será este martes 2 de septiembre la sede central del acto por el Día Nacional de la Industria, una jornada que reunirá a autoridades provinciales y municipales, empresarios, legisladores y representantes de la actividad económica bajo el lema "Somos Industria".

La ciudad de Perico será este martes 2 de septiembre la sede central del acto por el Día Nacional de la Industria, una jornada que reunirá a autoridades provinciales y municipales, empresarios, legisladores y representantes de la actividad económica bajo el lema "Somos Industria".

El evento organizado por la Secretaría de Producción e Industria de la comuna junto con el Consorcio de empresarios del parque industrial, tendrá lugar desde las 9.30 horas en el pórtico del Parque Industrial de Perico. Allí se entregarán reconocimientos a distintas industrias por su compromiso con el desarrollo socioeconómico de la provincia.

Posteriormente, los asistentes recorrerán las instalaciones de las empresas radicadas en el parque Industrial, considerado uno de los polos productivos más importantes del norte argentino.

"En este día de la industria, queremos reconocer a quienes son parte del motor productivo de nuestro país, abriendo las puertas de sus industrias y trabajando todos los días para construir una Argentina, una Provincia y un Perico con crecimiento, desarrollo y oportunidades", destacó el secretario de Producción e Industria de Perico, Martín Miguel Llanos.

La ciudad de Perico fue elegida por el Gobierno de Jujuy como el Polo de Desarrollo Productivo e Industrial de la región, gracias a sus ventajas comparativas y competitivas. "Hoy se puede visualizar en esta localidad un gran desarrollo industrial", sostuvo Llanos.

Desafío en el desarrollo productivo

En esa línea, el funcionario subrayó que "tenemos un gran desafío que es motorizar el desarrollo productivo e industrial del norte argentino. Estamos seguros que, con el apoyo del gobierno de la provincia y siguiendo la línea de trabajo marcada por nuestro intendente Rolando Ficoseco, lo vamos a lograr".

Finalmente, Llanos afirmó: "queremos un Perico con más industrias y desde la posición que tenemos las vamos a cuidar y proteger. El parque Industrial de Perico es una verdadera vidriera de lo que queremos hacer, es algo que viene creciendo fuertemente y que queremos mostrar. La producción y el trabajo es la concepción de nuestra política", destacó el funcionario.