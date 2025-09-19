Viernes con máxima de 31 grados

Nueva jornada de calor en San Salvador de Jujuy. El día comenzó con 16 grados y el astro rey ya se hace ver en la capital jujeña.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional anticipa cielo parcialmente nublado con máxima de 31 grados. También anuncia probabilidades de tormenta aisladas, pero igualmente será una hermosa noche, ideal para disfrutar de una nueva jornada de desfile de carrozas, esta noche es el turno del grupo B.

En la zona de Perico, San Pedro se espera una temperatura máxima de 33 grados con cielo parcialmente nublado.

En Humahuaca se espera que hoy sea una jornada con cielo algo nublado y una temperatura máxima de 22 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca amaneció fría con solo 4 grados. Para hoy el organismo nacional anuncia cielo parcialmente nublado a algo nublado con máxima de 20 grados.