Se realizó la 3º Marcha Federal Universitaria

El centro de San Salvador de Jujuy fue ayer el epicentro de la Marcha Federal Universitaria en rechazo al veto del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, donde se congregaron miles de personas y docentes, gremios, delegaciones y estudiantes buscando expresar el descontento por los recortes presupuestarios que afectan a las casas superiores de estudio y la salud pública.

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD | MARCHARON POR EL CENTRO CAPITALINO.

La marcha contó con la adhesión de diversos sectores, incluyendo a los profesionales nucleados en la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju), autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy, investigadores del Conicet, trabajadores de la salud, agrupaciones estudiantiles, partidos políticos, centrales obreras y movimientos sociales.

La marcha se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios que afectan no solo a las casas superiores de estudio, sino también a la salud pública. La marcha se realizó bajo un clima de orden y solemnidad, ya que más temprano ayer se supo que la Cámara de Diputados rechazó el veto de Javier Milei y el proyecto pasó al Senado para su nuevo tratamiento. El financiamiento universitario fue aprobado con 174 afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones. Mientras que la emergencia en pediatría fue aprobada con 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención. En ambos casos se logró con holgura la mayoría especial.

POR LA DEFENSA DEL CONICET

"La comunidad educativa y los gremios consideran que la defensa de la universidad pública y la salud son pilares fundamentales para la sociedad por lo tanto deben protegerse y cuidarse", expresaron algunos de los asistentes.

La jornada de protesta refleja el malestar de diversos sectores ante las políticas económicas del gobierno actual y su impacto en la educación y la salud pública en Argentina.