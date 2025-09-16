°
16 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
PRIMERA NACIONAL
Partido Justicialista
Señor y la Virgen del Milagro
salud mental
Culturarte
Equipo Argentino de Antropología Forense
Facultad de ingeniería
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
Municipalidad de San Salvador

Operativo de tránsito

Martes, 16 de septiembre de 2025 01:36

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que habrá una serie de medidas preventivas y restricciones de tránsito por los tradicionales desfiles de carrozas sobre avenida de los Estudiantes Jujeños, en Ciudad Cultural, y el traslado de las mismas.

El personal motorizado de la Dirección de Tránsito acompañará el traslado de carrozas y carruajes, por lo que solicitó a los conductores circular con precaución hoy de 9 a 19 y mañana de 9 a 16 sobre la Ruta Provincial N° 1, Ruta Nacional N° 66, Ruta Nacional N° 9, así como también avenida Santibáñez, Airampo y los diferentes accesos a Ciudad Cultural.

Cortes por desfiles

Con motivo de los desfiles programados para los días 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 y 27 de septiembre, a partir de las 18 regirán cortes de tránsito, restricciones de estacionamiento y desvíos de transporte urbano en los barrios de Alto Padilla, Ciudad de Nieva, 23 de Agosto y Huaico.

La Municipalidad instó a la ciudadanía a respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito, a fin de garantizar el orden y la seguridad vial durante el desarrollo de las actividades festivas.

 

