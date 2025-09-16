Martina representa a El Carmen

PERICO (Corresponsal) Martina Morena Aguirre, es la bella jovencita que representará a los estudiantes del departamento El Carmen. Fue elegida el sábado pasado en el Microestadio del club Atlético Talleres de Perico.

Martina asistió como representante de los alumnos de Colegio Secundario Nº 64 del barrio Nueva Ciudad de Perico, y ahora representará a todos los estudiantes de El Carmen.

Las princesas que la acompañan en su reinado departamental son María Martina Costas y Alfonsina Mateos Barca. Son damas Melani Solange Rivarola y Zoe Miranda.

Los Chicos 10 de cada establecimiento educativo también desplegaron toda su simpatía, pero por cuestiones de "tiempo" no se pudo realizar la elección de ellos. Luego de la elección los presentes disfrutaron del show de El Polaco.