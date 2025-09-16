Tres pasajeros detenidos con diez paquetes de cocaína

Tres personas, dos mujeres y un hombre, que circulaban a bordo de un micro de larga distancia, fueron detenidas por los efectivos de Gendarmería Nacional, luego de encontrarles más de doce kilos de cocaína ocultos entre sus pertenencias.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el procedimiento tuvo lugar la tarde del domingo pasado en un tramo de la ruta nacional Nº 34, cerca de la localidad de Burruyacú, de la provincia de Tucumán. En esas circunstancias, los efectivos del Escuadrón 55, detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia proveniente de nuestra provincia, con rumbo hacia la provincia de Buenos Aires.

Los efectivos de la fuerza nacional se dispusieron a dar cumplimiento al operativo y observaron que dos mujeres y un hombre sumamente nerviosos, ocultaban paquetes entre sus prendas. Ante ese detalle, se pudo constatar que las personas poseían fajas adosadas a sus torsos, que sujetaban un total de 10 envoltorios rectangulares.

Ante esta situación, los auxiliares de la Justicia intervinieron en la requisa correspondiente y en presencia de testigos, se realizó la prueba de campo Narcotest, la que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 12 kilos 764 gramos. Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que los inculpados ingresaron días atrás a nuestro país por un camino no habilitado desde la ciudad boliviana de Villazón y habían cobrado alrededor de 300 dólares cada uno, para trasladar la droga a la provincia de Buenos Aires.

Las actuaciones fueron inmediatamente remitidas al Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán dispuso el secuestro de la droga y que los tres involucrados de nacionalidad boliviana queden detenidos y en la jornada de ayer conocieron causa de imputación y designaron abogado defensor, para afrontar las graves acusaciones que pesan en su contra.