Encuentro de karaoke por la Fiesta de la Música

En el marco de la Fiesta de la Música, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, junto al Concejo Deliberante, llevó adelante un nuevo encuentro de karaoke en el Parque Xibi Xibi, una propuesta ya tradicional que convoca a vecinos y vecinas de toda la ciudad para compartir su talento y disfrutar de un momento de recreación al aire libre.

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, destacó la importancia de este tipo de actividades culturales y recreativas que fortalecen el vínculo entre la comunidad.

"En este Mes de la Música, la Municipalidad ha organizado diversos eventos en los distintos centros culturales, y en conjunto con el Concejo Deliberante hemos organizado este tradicional karaoke acá en el Parque Xibi Xibi. Realmente es un espacio de encuentro, donde los vecinos muestran sus dotes musicales. Es un gusto ver cómo se divierten, cómo pasan un gran momento en este espacio tan emblemático de la ciudad. Este evento es para celebrar la música, a los vecinos y a los artistas que tenemos ocultos en San Salvador de Jujuy", expresó Aguiar.

Una agenda amplia

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo del municipio, Luciano Córdoba, subrayó la amplia agenda de actividades que se desarrollan durante todo el mes de noviembre.

"Estamos muy contentos, celebrando la Fiesta de la Música durante todo el mes. Tenemos más de treinta espectáculos, conciertos, encuentros y talleres. No solo con esta actividad de karaoke, sino también con ciclos de guitarra, presentaciones de orquestas, conciertos como el de Mónica Pacheco este sábado (por ayer), y una presentación especial de Música con Alas el domingo (por hoy). Todos los fines de semana estamos ocupando los distintos espacios culturales y abiertos de la ciudad con espectáculos para toda la familia", finalizó el funcionario municipal.